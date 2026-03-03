3 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Iran-Israel War: दुबई के होटल में कैद छत्तीसगढ़ के लोग, दहशत में बीत रहा समय, पत्रिका से बातचीत में सुनाई आपबीती

Iran-Israel War: युद्ध के चलते छत्तीसगढ़ के कई लोग विदेश में फंसे हुए है। राजधानी की डॉक्टर प्रीति तिवारी ने पत्रिका से बातचीत में आपबीती सुनाई..

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Mar 03, 2026

Iran-Israel War:

दुबई के होटल में कैद रायपुर की डा.प्रीति तिवारी ( Photo - Patrika )

Iran-Israel War: दुबई में फंसे छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए हालात लगातार चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। एयरस्पेस बंद होने के कारण उड़ानें रद्द हैं और सैकड़ों यात्री होटल में ही रुकने को मजबूर हैं। राजधानी की डॉक्टर प्रीति तिवारी ने पत्रिका से फोन पर बातचीत में बताया कि पूरा परिवार होटल के कमरे में ही सीमित है और बाहर निकलने पर पाबंदी जैसी स्थिति है।

"हर पल अपडेट का इंतजार रहता है, लेकिन कब घर लौट पाएंगे, यह कोई नहीं बता रहा," कई यात्री नोवोटेल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ठहरे हुए हैं, जहां प्रशासन की ओर से लगातार मीटिंगों का दौर चल रहा है। यात्रियों को होटल परिसर से बाहर न जाने की सलाह दी गई है। यूएई सरकार ने भी एडवाइजरी जारी कर सतर्क रहने को कहा है। एयरस्पेस बंद होने से स्थिति और जटिल हो गई है।

Iran-Israel War: एयर इंडिया ने ई-मेल भेजने को कहा

दुबई में फंसे यात्रियों के मुताबिक इस बीच एयर इंडिया ने प्रभावित यात्रियों से ई-मेल के जरिए जानकारी मांगी है, ताकि आगे की व्यवस्था की जा सके। देश वापसी का इंतजार कर रहे इन परिवारों के लिए हर पल अनिश्चितता और चिंता से भरा है। फिलहाल सभी की नजरें उड़ान सेवाएं बहाल होने और सुरक्षित स्वदेश वापसी पर टिकी हैं।

दुबई ट्रेंड को झटका : राजधानी में प्रस्तावित मेगा प्रॉपर्टी एक्सपो रद्द होने की कगार पर

राजधानी में 14-15 मार्च को आयोजित होने वाला दुबई प्रॉपर्टी का बहुप्रतीक्षित मेगा एक्सपो अब अनिश्चितता के दौर में पहुंच गया है। पिछले पांच वर्षों में दुबई में निवेश और प्रॉपर्टी खरीदने का ट्रेंड तेजी से बढ़ा है। रियल एस्टेट कंपनियां, डेवलपर्स और निवेश सलाहकार बड़े पैमाने पर प्रचार-प्रसार कर इस आयोजन को खास बनाने में जुटे थे, लेकिन मौजूदा हालात ने पूरे आयोजन की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है।

दरअसल, दुबई में फंसे छत्तीसगढ़ के पर्यटकों की वापसी का इंतजार लंबा होता जा रहा है। एयरस्पेस से जुड़ी परिस्थितियों और यात्रा प्रतिबंधों के कारण आवागमन प्रभावित है, जिससे निवेशकों और आयोजकों दोनों के बीच असमंजस की स्थिति बन गई है। कई संभावित खरीदारों ने अपनी भागीदारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। सूत्रों के मुताबिक राजधानी के एक बड़े होटल में होने वाला यह एक्सपो अब रद्द माना जा रहा है। आयोजक अंतिम निर्णय लेने से पहले हालात सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

03 Mar 2026 01:23 pm

Published on:

03 Mar 2026 01:20 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Iran-Israel War: दुबई के होटल में कैद छत्तीसगढ़ के लोग, दहशत में बीत रहा समय, पत्रिका से बातचीत में सुनाई आपबीती

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

नवा रायपुर में 27-28 मार्च को होगा प्रवासी छत्तीसगढ़िया सम्मेलन, उत्कृष्ट प्रवासियों का होगा सम्मान

नवा रायपुर में 27-28 मार्च को होगा प्रवासी छत्तीसगढ़िया सम्मेलन, उत्कृष्ट प्रवासियों का होगा सम्मान
रायपुर

होली राग, रंग और गुलाल का ऐसा उत्सव है जो मनुष्य को बाहर से ही नहीं, भीतर से भी रंग देता है.. भाषाविद् चितरंजन से विशेष बातचीत

holi 2026
रायपुर

युवक पर चाकू से हमला कर ट्रैक किनारे फेंका, आरोपी फरार

रायपुर में बेखौफ बदमाशों ने मचाया आतंक! युवक पर चाकू से हमला कर ट्रैक किनारे फेंका, आरोपी फरार(photo-patrika)
रायपुर

बिजली कर्मचारियों को होली का तोहफा! 2700 कर्मियों को मिलेगा 3 करोड़ का कवरेज और..

CG electricity worker
रायपुर

होली पर पुलिस की ताबड़तोड़ सख्ती! नशे में ड्राइविंग पर 130 चालकों के खिलाफ कार्रवाई

Holi 2026: होली पर पुलिस की ताबड़तोड़ सख्ती, नशे में ड्राइविंग पर 130 चालकों के खिलाफ कार्रवाई(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.