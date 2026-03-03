Iran-Israel War: दुबई के होटल में कैद छत्तीसगढ़ के लोग, दहशत में बीत रहा समय, पत्रिका से बातचीत में सुनाई आपबीती

दरअसल, दुबई में फंसे छत्तीसगढ़ के पर्यटकों की वापसी का इंतजार लंबा होता जा रहा है। एयरस्पेस से जुड़ी परिस्थितियों और यात्रा प्रतिबंधों के कारण आवागमन प्रभावित है, जिससे निवेशकों और आयोजकों दोनों के बीच असमंजस की स्थिति बन गई है। कई संभावित खरीदारों ने अपनी भागीदारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। सूत्रों के मुताबिक राजधानी के एक बड़े होटल में होने वाला यह एक्सपो अब रद्द माना जा रहा है। आयोजक अंतिम निर्णय लेने से पहले हालात सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं।