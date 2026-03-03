Iran-Israel War: युद्ध की भेंट चढ़ा 2000 करोड़ का कारोबार, ईरान में हमले के बाद अफ्रीकी देशों के रास्ते बंद

ईरान में हमले से वहां से आयात होने वाले सूखे मेवों पर हमले का सीधा असर पड़ा है। समुद्री और हवाई मार्ग प्रभावित होने से आयात बाधित होने से कीमतों में 10 फीसदी तक का इजाफा हुआ है। इस समय हरा पिस्ता 1800 से 1900 रुपए प्रति किलो, पेशावरी पिस्ता 3000 से 3100 रुपए, अंजीर 850 से 900, केसर की एक ग्राम डिब्बी 250 से बढ़कर 280 रुपए हो गई है। कारोबार प्रभावित होने से बादाम, अखरोट और किशमिश के दामों में इजाफा होने की संभावना कारोबारियों ने जताई है। हालांकि इसकी आपूर्ति जम्मू-कश्मीर से होने के कारण उनमें फिलहाल स्थिरता बनी हुई है। वहीं रमजान के समय ईरानी खजूर की मांग सबसे अधिक रहती है। मांग बढ़ने और आपूर्ति प्रभावित होने पर कीमतों में इजाफा होगा।