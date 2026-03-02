Iran-Israel War: अमरीका-ईरान में भारी बमबारी, छत्तीसगढ़ के 150 लोग फंसे, खाड़ी देशों की विमान सेवा कैंसिल

भार्गव का कहना है कि इस समय यह बता पाना मुश्किल है कि कब एयरपोर्ट खुलेगा और फ्लाइटें फिर से उड़ान भरेंगी। क्योंकि बमबारी से एयरपोर्ट के रनवे के खराब होने की जानकारी मिली है। भार्गव की दिल्ली के लिए वापसी की उड़ान थी। लेकिन, हवाई हमले के बाद सारी फ्लाइटों को कैंसिल कर दिया गया है। यहां एयर इंडिया, इंडिगो के साथ ही दुबई की ईमिरेट्स और अन्य देशों से सीधी उड़ान दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई सहित अन्य शहरों के लिए है। लेकिन, एयरपोर्ट के बंद होने से आवाजाही पूरी तरह से बंद है।