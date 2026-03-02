CG News: खरोरा हत्याकांड का खुलासा, प्रेमी के साथ मिलकर पति को थार से कुचला

पत्नी ने किशोर को रात करीब 9 बजे अपनी बहन को लाने के लिए बिठिया भेजा था। इस दौरान खरोरा-रायपुर रोड पर लिलेश साथियों के साथ थार में बैठा था। किशोर जब सागौन वाटिका के सामने पहुंचा, आरोपियों ने थार से उसकी बाइक को टक्कर मार दी। इससे किशोर बुरी तरह घायल हो गया। इसके बाद आरोपी उसे मेन रोड से घसीटते हुए सुनसान जगह पर ले गए। जहां उसकी मौत होने का इंतजार करते रहे। आरोपियों ने घटना को एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की थी।