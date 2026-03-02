Cyber Fruad: सीनियर सिटीजन कार्ड बनाने ठगी, फाइल डाउनलोड करते ही उड़ गए 5 लाख

पुलिस के मुताबिक 64 वर्षीय गुलाम कादर खान के पास अज्ञात नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को समाज कल्याण विभाग का कर्मचारी बताते हुए ’सीनियर सिटीजन कार्ड’ बनवाने के लिए कहा। इसके लिए उसने व्हाट्सप्प पर एक फाइल भेजा। इसे इंस्टाल करने के लिए कहा। जैसे ही बुजुर्ग ने फाइल को ओपन किया। उनका मोबाइल हैक हो गया। इसके बाद ठगों ने वीडियो कॉल करके उनसे एटीएम कार्ड और आधार कार्ड की जानकारी ली।