CG Fraud News: तीर्थयात्रा कराने का झांसा देकर ठगी, 2 लाख रुपये की कर दी धोखधड़ी

इसमें होटल में ठहरने, खाना, हेलीकॉप्टर यात्रा आदि शामिल था। रकम देने के बाद तय दिन तीनों अपने परिवार के साथ हरिद्वार पहुंचे। वहां पहुंचने पर अभिषेक को कॉल किया गया, तो वह नहीं पहुंचा। कुछ देर बाद उसका मोबाइल नंबर बंद हो गया। ठगी का एहसास होने पर टिकरापारा थाने में शिकायत की गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर विवेचना में लिया है।