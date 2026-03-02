अफवाहों से दूर रहें.. पेट्रोल-डीजल की सप्लाई में कोई संकट नहीं, डीलर्स एसोसिएशन ने दिलाया भरोसा

Petrol Diesel: अमरीका और ईरान युद्ध के कारण पेट्रोल-डीजल की किल्लत की आशंकाओं के बीच राजधानी में स्थिति पूरी तरह सामान्य है। रायपुर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि राज्य में ईंधन की सप्लाई में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। देश की रिफाइनरियों में करीब दो महीने का पर्याप्त स्टॉक है। छत्तीसगढ़ के लगभग 1300 पेट्रोल पंपों और राजधानी के 100 से अधिक पंपों पर नियमित आपूर्ति हो रही है।