2 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

अफवाहों से दूर रहें.. पेट्रोल-डीजल की सप्लाई में कोई संकट नहीं, डीलर्स एसोसिएशन ने दिलाया भरोसा

Petrol Diesel: दो देशों के बीच जारी युद्ध के चलते ये आशंका बढ़ गई है कि देश में पेट्रोल-डीजल की सप्लाई प्रभावित हो रही है। इस बीच पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने इन बातों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है..

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Mar 02, 2026

petrol Diesel pump

रायपुर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने दिलाया भरोसा ( Photo - Patrika )

Petrol Diesel: अमरीका और ईरान युद्ध के कारण पेट्रोल-डीजल की किल्लत की आशंकाओं के बीच राजधानी में स्थिति पूरी तरह सामान्य है। रायपुर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि राज्य में ईंधन की सप्लाई में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। देश की रिफाइनरियों में करीब दो महीने का पर्याप्त स्टॉक है। छत्तीसगढ़ के लगभग 1300 पेट्रोल पंपों और राजधानी के 100 से अधिक पंपों पर नियमित आपूर्ति हो रही है।

Petrol Diesel: रायपुर में कमी की स्थिति नहीं..

रायपुर शहर में प्रतिदिन लगभग 30 हजार लीटर पेट्रोल और 5 लाख लीटर से अधिक औसत डीजल की बिक्री के बावजूद किसी तरह की कमी की स्थिति नहीं है। पदाधिकारियों ने कहा कि खाड़ी देशों में जारी युद्ध का तत्काल प्रभाव पेट्रोलियम सप्लाई पर पड़ने की आशंका नहीं है, इसलिए उपभोक्ताओं को घबराने की आवश्यकता नहीं है।

होली के दिन खुले रहेंगे पेट्रोल-पंप

होली के दिन राजधानी के पेट्रोल-पंपों में सप्लाई बरकरार रहेगी। शहर के भीतर कुछ पेट्रोल-पंपों में होली के दिन असर देखा जा सकता है। बाकी 90 प्रतिशत पंपों में त्यौहार के दिन भी पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री जारी रहेगी।

स्टॉक पर्याप्त, अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें

रायपुर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के सचिव अभय भंसाली ने बताया कि सप्लाई में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। राजधानी व प्रदेश के पेट्रोल-पंपों में पर्याप्त स्टॉक है। दरअसल खाड़ी देशों से पेट्रोलियम पदार्थ का स्टॉक देश के चार-पांच बड़े रिफाइनरी में पहले से मौजूद होता है। इसलिए आने वाले कई दिनों के लिए स्टॉक में कोई कमी नहीं आएगी। कीमतों में किसी प्रकार के फेरबदल को लेकर जानकारी अभी नहीं मिली है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

02 Mar 2026 12:41 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / अफवाहों से दूर रहें.. पेट्रोल-डीजल की सप्लाई में कोई संकट नहीं, डीलर्स एसोसिएशन ने दिलाया भरोसा

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: खरोरा हत्याकांड का खुलासा, प्रेमी के साथ मिलकर पति को थार से कुचला

CG News: खरोरा हत्याकांड का खुलासा, प्रेमी के साथ मिलकर पति को थार से कुचला
रायपुर

CG Fraud News: तीर्थयात्रा कराने का झांसा देकर ठगी, 2 लाख रुपये की कर दी धोखधड़ी

CG Fraud News: तीर्थयात्रा कराने का झांसा देकर ठगी, 2 लाख रुपये की कर दी धोखधड़ी
रायपुर

एक साल तो कोई दो माह से कर रहा प्रदर्शन, सुनवाई किसी की नहीं...

एक साल तो कोई दो माह से कर रहा प्रदर्शन, सुनवाई किसी की नहीं... D.ed अभ्यर्थियों ने कहा- जेल भेजने की दी जा रही धमकी(photo-AI)
रायपुर

800 साल पुराना मोहदेश्वर नाथ मंदिर! साल में तीन बार रंग बदलता है शिवलिंग

साल में तीन बार रंग बदलता है शिवलिंग(photo-patrika)
रायपुर

धान भुगतान बना राजनीतिक मुद्दा, BJP के बयान पर बघेल बोले...

धान भुगतान बना राजनीतिक मुद्दा, BJP के बयान पर बघेल बोले- मेहनत की कमाई पर सवाल क्यों?(photo-AI)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.