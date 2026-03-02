होली पर नकाब पहनकर उत्पात मचाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, जबरन चंदा वसूली करने वालों की भी खैर नहीं

Holi 2026: होली पर नशे करके हुड़दंग मचाने वालों और नकाब पहनकर उत्पात मचाने वालों पर पुलिस प्रशासन का डंडा चलेगा। इस तरह की किसी भी प्रकार की हरकत पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। त्योहार के मद्देनजर जिला और पुलिस प्रशासन की शनिवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित टाउनहॉल में हुई शांति समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। सभी समाज प्रमुखों को समझाइश देते हुए शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार मनाने के निर्देश दिए गए।