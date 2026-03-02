छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था पर संकट, 50 हजार से ज्यादा शिक्षक पद खाली, कॉलेजों में शोध और पढ़ाई प्रभावित

Teacher Vacancies in CG: छत्तीसगढ़ में स्कूल और कॉलेजों में शिक्षकों की भारी कमी ने शिक्षा व्यवस्था की नींव हिला दी है। सरकारी स्कूलों में 48 हजार से अधिक और कॉलेजों में करीब ढाई हजार पद खाली हैं। कुल मिलाकर 50 हजार से ज्यादा शिक्षक पद रिक्त हैं। चिंताजनक यह भी है कि वर्ष 2030 तक लगभग 40 प्रतिशत और शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाएंगे, जिससे स्थिति और गंभीर होने की आशंका है।