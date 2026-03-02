US-Israel Iran War:ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद रायपुर में विरोध, जगह-जगह सड़कों पर झंडे चिपकाकर विरोध प्रदर्शन

रविवार को मोमिनपारा में कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें बच्चे भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारी काले कुर्ते पहने हुए थे और हाथों में खामेनेई के पोस्टर लिए हुए थे। इमामबाड़ा के धार्मिक स्थलों पर शोक सभाएं आयोजित की गईं, जहां प्रार्थना की गई और श्रद्धांजलि अर्पित की गई। स्थानीय शिया लोग खामेनेई को सिर्फ राजनीतिक नेता नहीं, बल्कि धार्मिक मार्गदर्शक मानते हैं। हिदरी मस्जिद और अन्य जगहों पर लोगों ने बताया कि यह हमला शिया समुदाय पर बड़ा आघात है।