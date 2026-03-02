Rajya Sabha Election 2026: होली के बहाने बढ़ी राज्यसभा दावेदारों की सक्रियता, जातीय-क्षेत्रीय समीकरण से तय होंगे प्रत्याशी, जानें क्या है चुनाव का फॉर्मूला

राज्यसभा सीट के लिए जारी चुनावी कार्यक्रम के मुताबिक, 16 मार्च को सुबह 9 से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। इसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना प्रारंभ की जाएगी। निर्वाचन में राज्य के कुल 90 विधानसभा सदस्य अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें भारतीय जनता पार्टी के 54, कांग्रेस के 35 तथा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के एक सदस्य शामिल हैं। सभी विधायक मत-पत्र के माध्यम से मतपेटी में अपना मत प्रदान करेंगे। मतपत्र पर वरीयता अंकित करने के लिए केवल निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रदान किए गए बैंगनी रंग के स्कैच पेन का उपयोग किया जाएगा। किसी अन्य पेन का उपयोग मान्य नहीं होगा।