Holi 2026: होली पर पुलिस की ताबड़तोड़ सख्ती, नशे में ड्राइविंग पर 130 चालकों के खिलाफ कार्रवाई

Holi 2026: छत्तीसगढ़ में होली पर्व को देखते हुए राजधानी में यातायात पुलिस ने नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ अभियान चलाया। विशेष जांच के दौरान 130 वाहन चालक शराब के नशे में गाड़ी चलाते पकड़े गए, जिनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला के निर्देश पर और पुलिस उपायुक्त (यातायात एवं प्रोटोकॉल) विकास कुमार के मार्गदर्शन में शहर के सभी यातायात थाना क्षेत्रों में 42 चेकिंग पॉइंट बनाए गए।