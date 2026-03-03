बिजली कर्मचारियों को होली का तोहफा! 2700 कर्मियों को मिलेगा 3 करोड़ का कवरेज और..

कंपनी ने विद्युत कर्मियों के लिए बैंक से विशेष पैकेज बनाने का अनुरोध किया था, जिससे कर्मियों को एक ही बैक में किफायती और आधुनिक सुविधाएं प्राप्त हो सके। बैंक के अनुसार केंद्र सरकार के साथ अनुबंध होने के साथ-साथ राज्य के अलग अलग सरकारी विभागों में वो ऐसी सुविधाएं दे रहें हैं। जनरेशन कंपनी के कार्यपालक निदेशक संदीप मोदी ने बताया कि इस अनुबंध मे 12 लाख तक का बीमा कवर है साथ ही दुर्घटना और प्लेन दुर्घटना के लिए 1 से 2 करोड़ का कवरेज है। अनुबंध के तहत कम ब्याज पर लोन सुविधा भी मिलेगी।