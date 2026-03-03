3 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

बिजली कर्मचारियों को होली का तोहफा! 2700 कर्मियों को मिलेगा 3 करोड़ का कवरेज और..

CG Electricity Worker: 2700 अधिकारी कर्मचारी को 3 करोड़ तक का कवरेज मिलेगा। इसे लेकर जनरेशन कंपनी और बैंक ऑफ बड़ौदा के बीच एमओयू हुआ है..

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Mar 03, 2026

CG electricity worker

2700 विद्युत कर्मियों को मिलेगा 3 करोड़ का कवरेज ( Photo - Patrika )

CG Electricity Worker: छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी और बैंक ऑफ बड़ौदा के बीच सोमवार को अनुबंध किया गया। यह अनुबंध नियमित कर्मचारियों के लिए सैलरी पैकेज के साथ उन्नत बैंकिंग सुविधाएं और ज्यादा कवरेज के लिए किया गया है। जनरेशन कंपनी के प्रबंध निदेशक एसके कटियार और बैंक ऑफ बड़ौदा के देवाकर ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।

CG Electricity Worker: कर्मचारियों के हित में बड़ा कदम

एमडी कटियार ने इस अनुबंध को कंपनी और कर्मचारी हित में बड़ा कदम बताया है। जनरेशन कंपनी के मुख्यालय हसदेव ताप विद्युत गृह, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह और अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत में कुल 2700 अधिकारी कर्मचारी कार्यरत हैं, जिन्हें इस अनुबंध से सीधा लाभ मिलेगा। जनरेशन कंपनी के महाप्रबंध वित्त नंदनी भट्टाचार्य, अतिरिक्त महाप्रबंधक वित्त सौमित्र दुबे, अतिरिक्त महाप्रबंधक वित्त एके चंद्राकर और उपमहाप्रबंधक वित्त अजय शर्मा व बैंक ऑफ बड़ौदा के पंकज उपस्थित थे।

विद्युतकर्मियों की अनुरोध पर पहल

कंपनी ने विद्युत कर्मियों के लिए बैंक से विशेष पैकेज बनाने का अनुरोध किया था, जिससे कर्मियों को एक ही बैक में किफायती और आधुनिक सुविधाएं प्राप्त हो सके। बैंक के अनुसार केंद्र सरकार के साथ अनुबंध होने के साथ-साथ राज्य के अलग अलग सरकारी विभागों में वो ऐसी सुविधाएं दे रहें हैं। जनरेशन कंपनी के कार्यपालक निदेशक संदीप मोदी ने बताया कि इस अनुबंध मे 12 लाख तक का बीमा कवर है साथ ही दुर्घटना और प्लेन दुर्घटना के लिए 1 से 2 करोड़ का कवरेज है। अनुबंध के तहत कम ब्याज पर लोन सुविधा भी मिलेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

03 Mar 2026 02:09 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / बिजली कर्मचारियों को होली का तोहफा! 2700 कर्मियों को मिलेगा 3 करोड़ का कवरेज और..

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

नवा रायपुर में 27-28 मार्च को होगा प्रवासी छत्तीसगढ़िया सम्मेलन, उत्कृष्ट प्रवासियों का होगा सम्मान

नवा रायपुर में 27-28 मार्च को होगा प्रवासी छत्तीसगढ़िया सम्मेलन, उत्कृष्ट प्रवासियों का होगा सम्मान
रायपुर

होली राग, रंग और गुलाल का ऐसा उत्सव है जो मनुष्य को बाहर से ही नहीं, भीतर से भी रंग देता है.. भाषाविद् चितरंजन से विशेष बातचीत

holi 2026
रायपुर

युवक पर चाकू से हमला कर ट्रैक किनारे फेंका, आरोपी फरार

रायपुर में बेखौफ बदमाशों ने मचाया आतंक! युवक पर चाकू से हमला कर ट्रैक किनारे फेंका, आरोपी फरार(photo-patrika)
रायपुर

Iran-Israel War: दुबई के होटल में कैद छत्तीसगढ़ के लोग, दहशत में बीत रहा समय, पत्रिका से बातचीत में सुनाई आपबीती

Iran-Israel War:
रायपुर

होली पर पुलिस की ताबड़तोड़ सख्ती! नशे में ड्राइविंग पर 130 चालकों के खिलाफ कार्रवाई

Holi 2026: होली पर पुलिस की ताबड़तोड़ सख्ती, नशे में ड्राइविंग पर 130 चालकों के खिलाफ कार्रवाई(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.