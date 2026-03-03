नवा रायपुर में 27-28 मार्च को होगा प्रवासी छत्तीसगढ़िया सम्मेलन, उत्कृष्ट प्रवासियों का होगा सम्मान

Raipur News: मोर माटी, मोर मान थीम पर 27 और 28 मार्च को नवा रायपुर में भव्य प्रवासी छत्तीसगढ़िया सम्मेलन होगा। सम्मेलन की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक हुई। इस आयोजन में देश-विदेश में रह रहे छत्तीसगढ़वासियों को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाएगा। प्रवासियों के पंजीयन के लिए एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया गया है। सम्मेलन में छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति और परंपरा से जुड़े रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।