5 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG Rajya Sabha Eelection: बीजेपी प्रत्याशी लक्ष्मी वर्मा और कांग्रेस उम्मीदवार फूलो देवी नेताम ने भरा पर्चा, 16 को वोटिंग

CG Rajya Sabha Election: छत्तीसगढ़ राज्यसभा चुनाव के लिए आज बीजेपी से लक्ष्मी वर्मा और कांग्रेस ने फूलोदेवी नेताम में अपना नामांकन दाखिल किया..

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Mar 05, 2026

CG Rajya sabha election

बीजेपी प्रत्याशी लक्ष्मी वर्मा और कांग्रेस उम्मीदवार फूलो देवी नेताम ने भरा पर्चा ( Photo - Patrika )

CG Rajya Sabha Eelection: छत्तीसगढ़ से राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवार ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। बीजेपी से लक्ष्मी वर्मा ने पर्चा भरा, उन्होंने महिलाओं की आवाज मजबूती से उठाने की बात कही। इधर दूसरी बार प्रत्याशी बनाई गई फूलो देवी नेताम ने नामांकन दाखिल किया। बीजेपी के जीत का दावा करते हुए सीएम साय ने कहा, आज भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा प्रत्याशी लक्ष्मी वर्मा ने मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण एवं भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय पदाधिकारिगण की गरिमामयी उपस्थिति में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया।

CG Rajya Sabha Eelection: सशक्त नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व

मुझे पूर्ण विश्वास है कि वर्मा राज्यसभा में छत्तीसगढ़ की सशक्त नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व पूरी श्रद्धा, निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ करेंगी। उनका अनुभव, संवेदनशीलता और जनसेवा के प्रति समर्पण उच्च सदन में प्रदेश की आवाज़ को मजबूती प्रदान करेगा। उनकी यह उम्मीदवारी न केवल राजनीतिक दायित्व है, बल्कि प्रदेश की माताओं, बहनों और बेटियों के आत्मविश्वास, सम्मान और सहभागिता का प्रतीक भी है।

फूलोदेवी नेताम ने दाखिल किया नामांकन

कांग्रेस पार्टी की ओर से राज्यसभा की सीट के लिए फूलोदेवी नेताम ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान विधानसभा में नेता -प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत, छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, विधायक उमेश पटेल सहित कांग्रेस के कई विधायक और नेता मौजूद रहे।

बता दें कि छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की दो सीटें खाली हो रही हैं, इनमें से एक फूलोदेवी नेताम और दूसरा केटीएस तुलसी की है, जिनका कार्यकाल 9 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। इस सीट के लिए कराए जा रहे चुनाव में कांग्रेस ने फूलोदेवी नेताम को एक बार फिर से रिपीट किया है।

लक्ष्मी वर्मा का राजनीतिक सफर

स्थानीय राजनीति से अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत करने वाली लक्ष्मी वर्मा ने पार्षद से लेकर राज्यसभा तक का सफर तय कर एक नई मिसाल कायम की है। उनका राजनीतिक जीवन जमीनी मुद्दों, सामाजिक सरोकारों और महिला सशक्तिकरण के प्रति समर्पण का प्रतीक रहा है। उन्होंने वर्ष 1994 में रायपुर नगर निगम के वार्ड क्रमांक 7 से पार्षद के रूप में राजनीति में कदम रखा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

05 Mar 2026 03:41 pm

Published on:

05 Mar 2026 03:39 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Rajya Sabha Eelection: बीजेपी प्रत्याशी लक्ष्मी वर्मा और कांग्रेस उम्मीदवार फूलो देवी नेताम ने भरा पर्चा, 16 को वोटिंग

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Weather: प्रदेश में गर्मी ने पकड़ी रफ्तार, मार्च में ही चढ़ा पारा, रायपुर में 37°C पहुंचा

CG Weather: प्रदेश में गर्मी ने पकड़ी रफ्तार, मार्च में ही चढ़ा पारा, रायपुर में 37°C पहुंचा
रायपुर

Raipur News: गिधवा टैंक में विदेशी मेहमानों की एंट्री, मल्लार्ड के आगमन से खिला पर्यटन

Raipur News: गिधवा टैंक में विदेशी मेहमानों की एंट्री, मल्लार्ड के आगमन से खिला पर्यटन
रायपुर

CG Politics: भाजपा से लक्ष्मी वर्मा आज दाखिल करेंगी नामांकन, कई बड़े नेता रहेंगे मौजूद

CG Politics: भाजपा से लक्ष्मी वर्मा आज दाखिल करेंगी नामांकन, कई बड़े नेता रहेंगे मौजूद
रायपुर

CG News: कांग्रेस ने राज्यसभा उम्मीदवार की घोषणा, फूलो देवी नेताम के नाम पर लगाई मुहर

CG News: कांग्रेस ने राज्यसभा उम्मीदवार की घोषणा, फूलो देवी नेताम के नाम पर लगाई मुहर
रायपुर

Holi 2026: जहां पहले नक्सल हिंसा में खून बहता था वहां अब खेली जा रही रंग-गुलाल की होली, बस्तर की बदली तस्वीर

holi 2026
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.