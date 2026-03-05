CG Rajya Sabha Eelection: बीजेपी प्रत्याशी लक्ष्मी वर्मा और कांग्रेस उम्मीदवार फूलो देवी नेताम ने भरा पर्चा, 16 को वोटिंग

CG Rajya Sabha Eelection: छत्तीसगढ़ से राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवार ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। बीजेपी से लक्ष्मी वर्मा ने पर्चा भरा, उन्होंने महिलाओं की आवाज मजबूती से उठाने की बात कही। इधर दूसरी बार प्रत्याशी बनाई गई फूलो देवी नेताम ने नामांकन दाखिल किया। बीजेपी के जीत का दावा करते हुए सीएम साय ने कहा, आज भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा प्रत्याशी लक्ष्मी वर्मा ने मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण एवं भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय पदाधिकारिगण की गरिमामयी उपस्थिति में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया।