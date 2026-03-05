CG News: कांग्रेस ने राज्यसभा उम्मीदवार की घोषणा, फूलो देवी नेताम के नाम पर लगाई मुहर

CG News: राज्य सभा के लिए छत्तीसगढ़ से भाजपा ने लक्ष्मी वर्मा के नाम पर मुहर लगाई है। इस बीच कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए फूलो देवी नेताम को उम्मीदवार बनाया है। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के लिए जिन दो उम्मीदवारों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। उनमें फूलो देवी नेताम का नाम भी शामिल हैं। लेकिन उनकी राजनीतिक सक्रियता को देखते हुए कांग्रेस ने उन्हें दोबारा उच्च सदन में भेजने की तैयारी कर ली है।