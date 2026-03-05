5 मार्च 2026,

गुरुवार

रायपुर

CG News: कांग्रेस ने राज्यसभा उम्मीदवार की घोषणा, फूलो देवी नेताम के नाम पर लगाई मुहर

CG News: छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के लिए जिन दो उम्मीदवारों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। उनमें फूलो देवी नेताम का नाम भी शामिल हैं। लेकिन उनकी राजनीतिक सक्रियता को देखते हुए कांग्रेस ने उन्हें दोबारा उच्च सदन में भेजने की तैयारी कर ली है।

रायपुर

image

Love Sonkar

Mar 05, 2026

CG News: कांग्रेस ने राज्यसभा उम्मीदवार की घोषणा, फूलो देवी नेताम के नाम पर लगाई मुहर

CG News: राज्य सभा के लिए छत्तीसगढ़ से भाजपा ने लक्ष्मी वर्मा के नाम पर मुहर लगाई है। इस बीच कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए फूलो देवी नेताम को उम्मीदवार बनाया है। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के लिए जिन दो उम्मीदवारों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। उनमें फूलो देवी नेताम का नाम भी शामिल हैं। लेकिन उनकी राजनीतिक सक्रियता को देखते हुए कांग्रेस ने उन्हें दोबारा उच्च सदन में भेजने की तैयारी कर ली है।

बता दें कि राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि कल है। विधानसभा सचिवालय के अनुसार, नामांकन पत्र सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक जमा किए जा सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस नेतृत्व पर शीघ्र निर्णय लेने का दबाव बढ़ गया था।

सूत्रों के मुताबिक, पार्टी आलाकमान ने संभावित नामों पर मंथन कर लिया था। चर्चा के दायरे में तीन प्रमुख नेताओं पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, मौजूदा सांसद फूलो देवी नेताम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के नाम थे। संगठनात्मक संतुलन और सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए फूलो देवी नेताम के नाम पर सहमति बनी और इसका औपचारिक ऐलान कर दिया गया है।

Updated on:

05 Mar 2026 07:28 am

Published on:

05 Mar 2026 07:27 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: कांग्रेस ने राज्यसभा उम्मीदवार की घोषणा, फूलो देवी नेताम के नाम पर लगाई मुहर

