CG Weather: प्रदेश में गर्मी ने पकड़ी रफ्तार, मार्च में ही चढ़ा पारा, रायपुर में 37°C पहुंचा

CG Weather: छत्तीसगढ़ में मार्च की शुरुआत के साथ ही तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में पारा 35 डिग्री के पार पहुंच चुका है, जिससे दोपहर के समय तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान में और इजाफे के संकेत दिए हैं, जिसके चलते आमजन को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है।