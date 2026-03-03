होली का असली मज़ा तो अब शुरू होगा.. RJ NARRENDRA का नया गाना Ishq Ka Rang रिलीज

IShq Ka Rang गाने का पोस्टर (Photo Patrika)
रायपुर। रंगों का त्योहार आते ही माहौल में उत्साह और उमंग घुल जाती है। ढोल-नगाड़ों की थाप, गुलाल की खुशबू और चेहरे पर खिली मुस्कान के साथ आपके चहेते RJ NARRENDRA एक बार फिर रंग जमाने आ गए हैं। अगर आप भी इस त्योहार पर कुछ खास तलाश रहे हैं, तो तैयार हो जाइए क्योंकि RJNARRENDRA लेकर आए हैं एक ऐसा गाना जो आपको रंगों और मोहब्बत में पूरी तरह भिगो देगा। FM Tadka पर हर शाम 5 से 9 आपके साथ रहने वाले आपके पसंदीदा RJNARRENDRA का यह नया गाना रिलीज़ होते ही लोगों के दिलों पर छा गया है। इस गाने में इश्क़ है, हवा है, प्यार है और एक ऐसा नशा सा सुरूर है जो सीधे रूह में उतर जाता है।
Samriddhi Pandey और RJNARRENDRA की कमाल की जोड़ी आपको फिर से 'इश्क़ करना' सिखा देगी। सत्यम त्रिवेदी और अनीता मंडल की जादुई आवाज़ ने इस होली को और भी रंगीन बना दिया है।
विशेष संदेश
होली के इस जश्न को यादगार बनाने के लिए अभी 'The Rice Bowl' के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाएँ और इस बेहतरीन गाने का आनंद लें। लोग इसे पहले ही सुपरहिट बना चुके हैं, अब आपकी बारी है इन रंगों में डूबने की!
आधिकारिक कलाकार एवं टीम (Official Credits)
