NEET UG Exam: नीट यूजी दे रहे 45 हजार स्टूडेंट्स पर रहेगी कैमरे की नजर, 3 घंटे पहले पहुंचना होगा प्रवेश परीक्षा

एनटीए की गाइडलाइन के अनुसार छात्रों को परीक्षा केंद्रों में खड़े होकर वीडियोग्राफी करानी होगी। इससे कोई छात्र इनकार भी नहीं कर सकता। बताया जा रहा है कि ये कवायद इसलिए भी की जा रही है कि काउंसलिंग के दौरान अगर गड़बड़ी की शिकायत आए तो इस वीडियो से मिलान किया जाएगा। दरअसल कई बार शिकायतें आती हैं कि परीक्षा किसी छात्र ने दी और काउंसलिंग में दूसरे अभ्यर्थी ने हिस्सा लेकर एडमिशन ले लिया। इस बाद प्रदेश में 42 हजार से ज्यादा छात्र नीट यूजी देंगे।