रायपुर में IPL का डबल धमाका! 10 और 13 मई को होंगे बड़े मुकाबले, 3 मई से शुरू होगी टिकट बुकिंग

IPL Raipur Match Tickets: छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक बार फिर क्रिकेट के रंग में रंगने जा रहा है। मई महीने में शहर में आईपीएल के दो बड़े मुकाबले आयोजित होने वाले हैं, जिनको लेकर क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। 10 और 13 मई को होने वाले इन मैचों के लिए टिकट बुकिंग 3 मई से शुरू होगी।