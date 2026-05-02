CG Crime: अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़, सूने मकान में चोरी कर नागपुर में बेचते थे सोना-चांदी

CG Crime: सूने मकान में घुसकर चोरी करने वाले अंतरराज्यीय चोर गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने चोरी करने वाले दो और चोरी के सामान खरीदने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज एवं तकनीकी जांच के आधार पर विक्की उर्फ वीरेंद्र वर्मा (24) निवासी नागपुर और दुर्गेश निर्मलकर उर्फ छोटू (22) निवासी नागपुर को कोटा कॉलोनी से पकड़ा है।