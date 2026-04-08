Crime News: खेतों में दबिश देकर जुआरियों पर कार्रवाई, 42 लाख से अधिक का माल जब्त

रायपुर में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर चाकू से हमला करने वाले पांच आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के अुनसार यह घटना 5 अप्रैल की सातपाखर एनीकट काठाडीह में हुई थी, जब मोहम्मद युनुस (15) अपने दोस्त के साथ पिकनिक मनाने पहुंचा था। आरोपी फारूख, रियाज, उस्मान, चिकू और विशाल नायक ने दीपावली त्योहार पर हुए पुराने विवाद की रंजिश के चलते युनुस को गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी और चाकू से वार कर दिया, जिससे शरीर के दाहिने ओर चोट आ गई।