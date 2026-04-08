Raipur News: नशे में झूम रहे थे युवक-युवतियां, फिर पहुंच गई पुलिस, कैफै पर लटकी कार्रवाई की तलवार

बिना किसी डर के होटल-बार, और कैफे देर रात तक संचालित हो रहे है। कड़ी कार्रवाई नहीं होने के कारण इन संचालकों पर पुलिस का खौफ दिखाई नहीं दे रहा है। जबकि आए दिन राजधानी में देर रात पार्टी के कारण शराब के नशे में एक्सीडेंट व लड़ाई झगड़ा जैसी घटना होती रहती है। रात 12 बजे तक सभी होटल-बार को बंद करने का आदेश हैं, उसके बावजूद धड़ल्ले से देर रात तक यह संचालित होता है। यहां तक की रात 10 बजे के बाद डीजे भी बंद करना है, लेकिन इन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है।