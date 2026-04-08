Gas Crisis: छत्तीसगढ़ में गैस संकट के बीच बड़ा फैसला, छात्रों को मिलेगा 5 किलो का सिलेंडर

छात्रों को मिलेगा 5 किलो का सिलेंडर(Photo AI)
Gas Crisis: छत्तीसगढ़ में गैस की कमी के बीच राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए छात्रों को राहत देने की पहल की है। छत्तीसगढ़ में अब विद्यार्थियों को 5 किलो का छोटा गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि उन्हें खाना बनाने में होने वाली परेशानी से निजात मिल सके। खासतौर पर दूरदराज क्षेत्रों और किराये पर रहने वाले छात्रों को इस फैसले से सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।
अब जिले में निवासरत विद्यार्थियों को 5 किलो का छोटा गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेडक्रॉस हॉल में अपर कलेक्टर कीर्तिमान सिंह राठौर ने जिले के एलपीजी गैस वितरकों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में गैस आपूर्ति, वितरण व्यवस्था और उपभोक्ताओं की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई।
अपर कलेक्टर राठौर ने कहा जिले में निवासरत विद्यार्थियों को 5 किलो का छोटा सिलेंडर गैस एजेंसी द्वारा आधार कार्ड और निवास प्रमाण पत्र के आधार पर प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले में एलपीजी सिलेंडर का पर्याप्त स्टॉक है। नियमानुसार उपभोक्ताओं को सिलेंडर का वितरण किया जा रहा है।
यह ध्यान रखें कि वितरण में किसी प्रकार की लापरवाही न बरतें। साथ ही यदि कोई तत्व वितरण में बाधा पहुंचाता है या एजेंसी कार्यालय में नियम के विरूद्ध सिलेंडर लेने की कोशिश या डिलिवरी मैन से दुर्व्यवहार करता है, उनके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी वितरक व्यवस्था बनाए रखें एवं किसी प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने पर संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी और पुलिस को सूचना दें। उन्होेंने कहा कि अस्पताल जैसे एम्स, मेकाहारा, वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम एवं अन्य समाज कल्याण विभाग से जुड़े अन्य संस्थानों में भी गैस की पूर्ति सुनिश्चित करें।
बैठक में ऑयल कंपनी के प्रतिनिधि ने बताया कि वर्तमान स्थिति के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्र में 45 दिन की लिमिट रखी गई है जिसके बाद अगली बुकिंग की जा सकेगी। उन्होंने यह भी बताया कि अभी नए कनेक्शन और सिंगल-डबल कनेक्शन लेने पर प्रतिबंध लगा हुआ है।
आदेश आने पर रायपुर जिले के इंडेन डीलर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष एवं ऑल एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष विकास मरकाम ने आम उपभोक्ताओं से अपील की, कि पैनिक न हों जिले में इस समय पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है। एजेंसी के कार्यालय में पहुंचकर किसी प्रकार का व्यवधान न उत्पन्न करें, हमारे कार्यों में सहयोग करें। सभी उपभोक्ताओं को नियमानुसार सिलेंडर दिया जाएगा।
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