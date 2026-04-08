CG News: रासायनिक खाद की कालाबाजारी करने वाले जाएंगे जेल, कृषि मंत्री ने दी सख्त चेतावनी

CG News: खाड़ी देशों में हो रहे युद्ध के चलते रासायनिक उर्वरकों का संकट मंडराने लगा है। ऐसे में राज्य में रासायनिक उर्वरकों की कालाबाजारी भी होने लगी है। इसे देखते हुए राज्य शासन ने रासायनिक उर्वरकों की कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि खाद की जमाखोरी या अधिक मूल्य पर बिक्री करने वालों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं, गड़बड़ी पाए जाने पर सीधे जेल भी भेजे जाएंगे।