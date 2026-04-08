8 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Special leave: सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों को 12 दिन की विशेष छुट्टी, मानसिक तनाव कम करने साय सरकार का बड़ा फैसला

Special leave:: मानसिक तनाव कम करने उद्देश्य से साय सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब अधिकारियों-कर्मचारियों को 12 दिन की विशेष आकस्मिक अवकाश मिलेगी

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Apr 08, 2026

Chhattisgarh News, CG Indrawati Bhawan

CG Indrawati Bhawan ( Photo - DPR Chhattisgarh )

Special Casual Leave: छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। ( Holiday ) सरकार ने विभागों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने, मानसिक तनाव कम करने और नैतिक मूल्यों को मजबूत करने के उद्देश्य से एक बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य के अधिकारी-कर्मचारी विपश्यना ध्यान में शामिल होने के लिए 12 दिन का विशेष अवकाश मिलेगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है।

Special leave: 6 बार विशेष आकस्मिक अवकाश

इसके अनुसार अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों सहित राज्य सेवा के अधिकारी-कर्मचारियों को पूरे सेवाकाल में अधिकतम 6 बार विशेष आकस्मिक अवकाश ( स्पेशल कैजुअल लीव) मिलेगा। हर शिविर के लिए यात्रा समय समेत अधिकतम 12 दिन का अवकाश स्वीकृत होगा।

शिविर का एडमिशन पत्र लगाना अनिवार्य

आदेश में कहा गया है कि आवेदन के साथ संबंधित विपश्यना केंद्र की तरफ से जारी एडमिशन लेटर लगाना अनिवार्य होगा। शिविर पूरा होने के बाद कंप्लीशन सर्टिफिकेट कार्यालय में जमा करना होगा। प्रमाण-पत्र जमा नहीं करने पर अवकाश को अन्य अर्जित छुट्टियों में समायोजित कर दिया जाएगा।

पूरा वेतन मिलेगा, ऑन ड्यूटी माना जाएगा

अवकाश की स्वीकृति संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा शासकीय कार्य प्रभावित न हो, इसे ध्यान में रखकर दी जाएगी। इस अवधि को ऑन ड्यूटी माना जाएगा और पूरा वेतन दिया जाएगा। शिविर में भाग लेने के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता या अन्य खर्च शासन की ओर से वहन नहीं किया जाएगा।

साय सरकार से जुड़ी और भी हैं खबरें..

लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान, मिलेगी कैशलेस चिकित्सा सुविधा और.. 100 करोड़ का प्रावधान

- प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं पर खास जोर देते हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़े ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सभी शासकीय कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा की घोषणा की। (Chhattisgarh Budget) इसके लिए 100 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान किया है...पढ़ें पूरी खबर

CG News: CM साय का बड़ा ऐलान, करीब 5 लाख भूमिहीन परिवारों के खाते में आएंगे 10 हजार रुपए, जानें कैसे....पढ़ें पूरी खबर

CM साय ने केंद्र से मांगे 1300 करोड़ रुपए.. बस्तर में हर घर नल के लिए हुआ एमओयू...पढ़ें पूरी खबर

CG News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गौधाम योजना का किया शुभारंभ, अब प्रदेश के सभी गौधाम कहलाएंगे सुरभि गौधाम... पढ़ें पूरी खबर

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

08 Apr 2026 02:12 pm

Published on:

08 Apr 2026 02:11 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Special leave: सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों को 12 दिन की विशेष छुट्टी, मानसिक तनाव कम करने साय सरकार का बड़ा फैसला

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Raipur News: नशे में झूम रहे थे युवक-युवतियां, फिर पहुंच गई पुलिस, कैफै पर लटकी कार्रवाई की तलवार

Raipur News: नशे में झूम रहे थे युवक-युवतियां, फिर पहुंच गई पुलिस, कैफै पर लटकी कार्रवाई की तलवार
रायपुर

Gas Crisis: छत्तीसगढ़ में गैस संकट के बीच बड़ा फैसला, छात्रों को मिलेगा 5 किलो का सिलेंडर

Gas Crisis: छत्तीसगढ़ में गैस संकट के बीच बड़ा फैसला, छात्रों को मिलेगा 5 किलो का सिलेंडर
रायपुर

CG News: नक्सलवाद के खात्मे के बाद बदली तस्वीर, अब गांव से शहर तक आसान हुआ सफर

CG News: नक्सलवाद के खात्मे के बाद बदली तस्वीर, अब गांव से शहर तक आसान हुआ सफर
रायपुर

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में फिर बदला मौसम का मिजाज, अगले 3 दिन तक बारिश और वज्रपात की चेतावनी

प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश (photo source- Patrika)
रायपुर

CG News: छत्तीसगढ़ में नया कानून लागू, धर्मांतरण पर लगेगी लगाम, राज्यपाल ने दी मंजूरी

CG News: छत्तीसगढ़ में नया कानून लागू, धर्मांतरण पर लगेगी लगाम, राज्यपाल ने दी मंजूरी
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.