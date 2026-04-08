Special leave: सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों को 12 दिन की विशेष छुट्टी, मानसिक तनाव कम करने साय सरकार का बड़ा फैसला

Special Casual Leave: छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। ( Holiday ) सरकार ने विभागों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने, मानसिक तनाव कम करने और नैतिक मूल्यों को मजबूत करने के उद्देश्य से एक बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य के अधिकारी-कर्मचारी विपश्यना ध्यान में शामिल होने के लिए 12 दिन का विशेष अवकाश मिलेगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है।