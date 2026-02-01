CG Budget 2026: लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान, मिलेगी कैशलेस चिकित्सा सुविधा और.. 100 करोड़ का प्रावधान

CG Budget 2026: प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं पर खास जोर देते हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़े ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सभी शासकीय कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा की घोषणा की। (Chhattisgarh Budget) इसके लिए 100 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान किया है। बता दें कि इस सुविधा के शुरू होने से कर्मचारियों को खर्च अग्रिम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अस्पतालों में उन्हें सीधे कैशलेस ट्रीटमेंट मिल सकेगा।