CG Buduget 2026: वित्त मंत्री ओपी चौधरी का बड़ा ऐलान! महिलाओं को प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में 50% छूट

CG Buduget 2026: आज विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने लगातार तीसरी बार राज्य का बजट प्रस्तुत किया। इस बार के बजट में महिलाओं को बड़ी राहत देने वाली अहम घोषणा की गई है। मंत्री ने ऐलान किया कि महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीदने पर लगने वाले पंजीयन (रजिस्ट्री) शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। हालांकि यह प्रावधान अगले वित्तीय वर्ष से लागू होगा।