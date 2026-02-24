24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG Budget 2026: बस्तर और सरगुजा के लिए साय सरकार ने दिल खोलकर किए कई बड़े ऐलान, नए मेडिकल कॉलेज, पर्यटन और…

CG Budget 2026: साय सरकार ने बजट में बस्तर और सरगुजा क्षेत्र के विकास के लिए दिल खोलकर कई बड़े ऐलान किए हैं। इनमें नए चाहे पर्यटन के लिए हो या स्वास्थ्य के लिए…

3 min read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Feb 24, 2026

cg budget 2026

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपए का बजट पेश किया ( Photo - Patrika )

CG Budget 2026: प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि 5 हजार करोड से शुरू हुआ यह बजट का सफर, आज 35 गुना बढ़कर 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपए का आकार ले रहा है। इस सफर में राज्य के हर व्यक्ति, किसान, उद्यमी, महिला सभी का योगदान रहा है। वित्त ओपी चौधरी ने अपने बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा है। खासकर बस्तर और सरगुजा के लिए दिल खोलकर कई बड़े ऐलान किए हैं। इनमें चाहे रोजगार की बात करें या फिर शिक्षा, पर्यटन हर क्षेत्र में करोड़ों रुपए का प्रावधान किया है।

CG Budget 2026: सरगुजा ओलंपिक का होगा आयोजन

साय सरकार ने बस्तर ओलंपिक के बाद अब सरगुजा में भी ओलंपिक का आयोजन करेगी। इसके लिए बजट में 5-5 करोड का प्रावधान किया है। सरकार ने डिजिटल भारत निधि योजना के तहत राज्य में 500 मोबाईल टॉवरों की स्वीकृति प्रदान की है, जिसका सबसे ज्यादा लाभ बस्तर और सरगुजा अंचल को मिलने वाला है। वहीं बस्तर में विश्वसनीय इंटरनेट सेवा बनाए रखने के लिए बस्तरनेट परियोजना के तहत बजट में 5 करोड का प्रावधान किया गया है।

मैनपाट के लिए 5 करोड़ का प्रावधान

वित्त मंत्री ने कहा कि पर्यटन को बढावा देने के लिए पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है, बस्तर एवं सरगुजा क्षेत्र में होटल इत्यादि क्षेत्र में निवेश करने पर औद्योगिक नीति अंतर्गत अतिरिक्त लाभ मिलेंगे। हमारी नीति का लाभ स्थानीय लोगों को भी मिले, इसके लिए पात्रता हेतु निवेश के मापदण्ड भी कम रखे गए हैं। सरगुजा अंचल के लिए, छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मैनपाट के लिए 5 करोड़ तथा जशपुर, के कोतेबिरा में धार्मिक पर्यटन हेतु भी बजटीय प्रावधान किया गया है। बस्तर एवं सरगुजा के नैसर्गिक सौंदर्य, मेला, मडई, उत्सव, धार्मिक स्थलों की राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बने, उसके लिए देश के प्रतिष्ठित टूर ऑपरेटर।

बस्तर और सरगुजा में आजीविका के अवसर

बस्तर और सरगुजा में अलाईड कृषि सेक्टर, एग्रो एवं एग्रोफॉरेस्ट प्रोसेसिंग जैसे रोजगार आधारित सेक्टर्स में हम विशेष फोकस करेंगे, जो स्थानीय जीवन से सीधे जुड़े हुए हैं। वहां राईस मिल, पोल्ट्री फार्म, बकरीपालन फार्म, वनोपज प्रसंस्करण जैसी गतिविधियो के लिए बड़े केन्द्र खुले. इससे लिए हम योजना ला रहे है। इससे न केवल इन क्षेत्रों की उत्पादन क्षमता बढेगी, बल्कि बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इस योजना अंतर्गत हम निवेशको को निवेश अनुदान देंगे, जिसके लिए 100 करोड का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही बकरी पालन, शूकर पालन एवं मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसके लिए कुल 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

यहां खुलेंगे मेडिकल कॉलेज

बस्तर एवं सरगुजा में स्वास्थ्य सुविधाओं का करने के लिए कुनकुरी, मनेन्द्रगढ़ एवं दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। संचालन के लिए 50 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। वहीं जल्द ही डॉक्टर एवं विशेषज्ञों की भर्ती होगी।

रोड नेटवर्क

बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में रोड नेटवर्क को बढ़ाने के लिए दूर-दराज के अंदरूनी सड़कों को NH या State Highway से कनेक्टिविटी मिल सके। इसके लिए बजट में इन क्षेत्रों के लिए प्रावधान किए है। इनमें..

  • नारायणपुर के जाटलूर से इतामपारा भैरमगढ़
  • नारायणपुर के कुतुल से ओरछा
  • बीजापुर के इतुलवाड़ा से तुमनार 20 करोड़
  • बीजापुर के चेरपाल से गुटुमपाली 20 करोड़
  • दंतेवाड़ा के मुचनार से बारसूर 9 करोड़
  • कांकेर के ज्ञानी ढाबा चौक से दुधावा-बिरगुड़ी 11 करोड
  • सुकमा के कुन्ना से मिचवार पुल 7 करोड़
  • एन.एच-43 लुचकी घाट से एन.एच-343 रामानुजगंज 7 करोड़
  • बलरामपुर-रामानुजगंज रिंग रोड 10 करोड़
  • जशपुर के आगडीड नीमगांव 8 करोड
  • जशपुर के पण्ड्रापाठ से मड़िया 12 करोड़
  • भैयाथान के तेलगांव से बुंदिया चौक 7 करोड़
  • कोरिया से चिरमिरी 10 करोड जैसे अनेक सड़कों का हम निर्माण करेंगे।

रोड नेटवर्क को बढ़ाने के साथ-साथ सिचाई, नहर, बांध जैसी संरचनाएँ जो आर्थिक समृद्धि एवं खुशहाली के प्रतीक होते हैं, इनके लिए भी बजट में विशेष प्रावधान किया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

24 Feb 2026 04:57 pm

Published on:

24 Feb 2026 04:56 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Budget 2026: बस्तर और सरगुजा के लिए साय सरकार ने दिल खोलकर किए कई बड़े ऐलान, नए मेडिकल कॉलेज, पर्यटन और…

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Highlights: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया 1 लाख 72 हजार करोड़ का ‘संकल्प’ बजट, जानें इस बार क्या है खास

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Buduget 2026: वित्त मंत्री ओपी चौधरी का बड़ा ऐलान! महिलाओं को प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में 50% छूट

वित्त मंत्री ओपी चौधरी (photo source- Patrika)
रायपुर

1.72 लाख करोड़ का बजट पेश, एजुकेशन, इंडस्ट्री और कनेक्टिविटी पर बड़ा निवेश,कर्मचारियों को कैशलेश चिकित्सा सुविधा की सौगात

1.72 लाख करोड़ का बजट पेश, एजुकेशन, इंडस्ट्री और कनेक्टिविटी पर बड़ा निवेश,कर्मचारियों को कैशलेश चिकित्सा सुविधा की सौगात
रायपुर

Chhattisgarh Budget 2026: छत्तीसगढ़ बजट 2026-27 में स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी सौगात, नए मेडिकल कॉलेज सहित कई घोषणाएं, जानें यहां

Chhattisgarh Budget 2026: छत्तीसगढ़ बजट 2026-27 में स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी सौगात, नए मेडिकल कॉलेज सहित कई घोषणाएं, जानें यहां
रायपुर

CG Budget 2026: संकल्प बजट को मिला समर्थन, महिलाओं और व्यापारियों ने जताई खुशी

संकल्प बजट को मिला समर्थन (photo source- Patrika)
रायपुर

बजट में महतारी वंदन के लिए बड़ा प्रावधान! जानें क्या है साय सरकार तोहफा

बजट में महतारी वंदन के लिए बड़ा प्रावधान! 68 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ, जानें क्या है साय सरकार तोहफा(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.