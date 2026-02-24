CG Budget 2026: बस्तर और सरगुजा के लिए साय सरकार ने दिल खोलकर किए कई बड़े ऐलान, नए मेडिकल कॉलेज, पर्यटन और…

CG Budget 2026: प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि 5 हजार करोड से शुरू हुआ यह बजट का सफर, आज 35 गुना बढ़कर 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपए का आकार ले रहा है। इस सफर में राज्य के हर व्यक्ति, किसान, उद्यमी, महिला सभी का योगदान रहा है। वित्त ओपी चौधरी ने अपने बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा है। खासकर बस्तर और सरगुजा के लिए दिल खोलकर कई बड़े ऐलान किए हैं। इनमें चाहे रोजगार की बात करें या फिर शिक्षा, पर्यटन हर क्षेत्र में करोड़ों रुपए का प्रावधान किया है।