CG Budget 2026: संकल्प बजट को मिला समर्थन, महिलाओं और व्यापारियों ने जताई खुशी

महिलाओं ने बजट में रानी दुर्गावती योजना के तहत 18 साल की उम्र की बेटियों को ₹1.5 लाख देने की घोषणा को एक अच्छी पहल बताया। उनका कहना है कि इससे उनकी पढ़ाई, स्किल डेवलपमेंट और आत्मनिर्भरता मज़बूत होगी। इसके अलावा, महतारी वंदन योजना को भी महिलाओं की इज्ज़त और आर्थिक मज़बूती से जोड़कर देखा जा रहा है। महिलाओं का मानना ​​है कि इन योजनाओं से सोशल सिक्योरिटी मिलेगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा।