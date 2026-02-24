CG Budget 2026: संकल्प बजट को मिला समर्थन, महिलाओं और व्यापारियों ने जताई खुशी

संकल्प बजट को मिला समर्थन (photo source- Patrika)
CG Budget 2026: फाइनेंस मिनिस्टर ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में "संकल्प" थीम पर आधारित ₹1.72 लाख करोड़ का बजट पेश किया और कई ज़रूरी घोषणाएं की। बजट के बाद, राज्य की महिलाओं और बिज़नेस लीडर्स ने इसे पॉज़िटिव और दूर की सोचने वाला बताया।
महिलाओं ने बजट में रानी दुर्गावती योजना के तहत 18 साल की उम्र की बेटियों को ₹1.5 लाख देने की घोषणा को एक अच्छी पहल बताया। उनका कहना है कि इससे उनकी पढ़ाई, स्किल डेवलपमेंट और आत्मनिर्भरता मज़बूत होगी। इसके अलावा, महतारी वंदन योजना को भी महिलाओं की इज्ज़त और आर्थिक मज़बूती से जोड़कर देखा जा रहा है। महिलाओं का मानना है कि इन योजनाओं से सोशल सिक्योरिटी मिलेगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा।
राज्य के कारोबारियों ने भी बजट को विकास पर आधारित और भविष्य की ज़रूरतों के हिसाब से बताया है। उन्होंने 1.72 लाख करोड़ रुपये के इस बजट को 'विज़न 2047' की तरफ़ एक कदम आगे बताया है। कारोबारियों का कहना है कि इंडस्ट्री और ट्रेड सेक्टर के लिए 750 करोड़ रुपये के इंतज़ाम से राज्य में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में तेज़ी आएगी।
इससे नए इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा, बिज़नेस का माहौल मज़बूत होगा और राज्य की इकॉनमी में नई एनर्जी आएगी। कुल मिलाकर, 'संकल्प' बजट को सोशल सिक्योरिटी और इकॉनमिक डेवलपमेंट के बीच बैलेंस के तौर पर देखा जा रहा है, और इसे अलग-अलग जगहों से पॉज़िटिव फ़ीडबैक मिल रहा है।
