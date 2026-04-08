CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में फिर बदला मौसम का मिजाज, अगले 3 दिन तक बारिश और वज्रपात की चेतावनी

प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश (photo source- Patrika)
CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में बीते कुछ दिनों से मौसम का रुख बदला हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश के कई हिस्सों में बादल, हल्की बारिश और गरज-चमक का असर देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर मेघगर्जन दर्ज किया गया, हालांकि तापमान में खास बदलाव नहीं देखने को मिला।
मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले तीन दिनों तक प्रदेश में मौसम इसी तरह अस्थिर बना रहेगा। इस दौरान कई इलाकों में गरज-चमक, बिजली गिरने (वज्रपात) और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। इसके बाद मौसम में धीरे-धीरे सुधार होने की उम्मीद है। वहीं तापमान की बात करें तो अगले तीन दिनों तक अधिकतम तापमान लगभग स्थिर रहेगा, लेकिन इसके बाद के दो दिनों में इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है।
यदि हाल के मौसम की स्थिति पर नजर डालें, तो प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश रिकॉर्ड की गई है। राजनांदगांव में अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सबसे ज्यादा रहा, जबकि अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 17.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सबसे कम रहा। वर्षा के आंकड़ों में अमलीपदर में 3 सेमी बारिश दर्ज की गई, जबकि दोरनापाल, सुकमा और मुकडेगा में 2-2 सेमी तथा घरघोड़ा और कोंटा में 1-1 सेमी वर्षा हुई।
मौसम में इस बदलाव के पीछे सक्रिय मौसमी तंत्र (सिनोप्टिक सिस्टम) भी जिम्मेदार हैं। ओडिशा और उसके आसपास के क्षेत्रों में समुद्र तल से करीब 0.9 किलोमीटर ऊपर चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल से ओडिशा होते हुए तेलंगाना, रायलसीमा और तमिलनाडु के मन्नार की खाड़ी तक एक द्रोणिका (ट्रफ लाइन) फैली हुई है, जो मौसम को प्रभावित कर रही है।
आज के लिए जारी चेतावनी के अनुसार, प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही ओलावृष्टि, गरज-चमक और वज्रपात की आशंका है। हवाओं की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जिससे अचानक मौसम में बदलाव महसूस हो सकता है। अगले दो दिनों में भी कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रहने की संभावना है, हालांकि हवा की गति थोड़ी कम होकर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच रह सकती है।
राजधानी रायपुर की बात करें तो यहां आज मौसम अपेक्षाकृत साफ रहने की संभावना है। दिन का तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि रात का न्यूनतम तापमान करीब 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।
कुल मिलाकर, छत्तीसगढ़ में फिलहाल मौसम बदलते मिजाज में है, जहां एक ओर गर्मी बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर बीच-बीच में बारिश और तेज हवाएं राहत भी दे रही हैं। ऐसे में लोगों को मौसम विभाग की चेतावनियों को ध्यान में रखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी गई है, खासकर खुले स्थानों और बिजली गिरने की संभावना वाले क्षेत्रों में।
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