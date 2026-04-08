CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में फिर बदला मौसम का मिजाज, अगले 3 दिन तक बारिश और वज्रपात की चेतावनी

आज के लिए जारी चेतावनी के अनुसार, प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही ओलावृष्टि, गरज-चमक और वज्रपात की आशंका है। हवाओं की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जिससे अचानक मौसम में बदलाव महसूस हो सकता है। अगले दो दिनों में भी कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रहने की संभावना है, हालांकि हवा की गति थोड़ी कम होकर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच रह सकती है।