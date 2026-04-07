CG News: अबूझमाड़ में स्वास्थ्य लापरवाही से मासूम की मौत, मलेरिया ने ली एक साल की बच्ची की जान

मजबूरी में गांव में ही उपलब्ध एक स्थानीय व्यक्ति से उसकी जांच कराई गई, जिसमें मलेरिया पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई। हालांकि, जांच के कुछ ही देर बाद बच्ची की हालत बिगड़ गई और उसने दम तोड़ दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि इस क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही लंबे समय से बनी हुई है। उनका कहना है कि स्वास्थ्य कर्मियों की टीम गांव में नियमित रूप से नहीं पहुंचती और केवल औपचारिकता निभाने के लिए एक-दो महीने में कभी-कभार दौरा कर लौट जाती है।