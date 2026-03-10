मलेरिया को हल्के में न लें… बुखार के साथ दस्त भी हो सकता है खतरे का संकेत, डॉक्टरों ने दी सलाह

Malaria Symptoms Change: छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिले में आयोजित मलेरिया अपडेट-2026 संगोष्ठी में विशेषज्ञों ने दी चेतावनी और कहा मलेरिया के लक्षण अब पहले जैसे नहीं रहे। अब तक दर्द, उल्टी, कंपकंपी और तेज बुखार को मलेरिया के सामान्य लक्षण माना जाता था, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि अब बुखार के साथ दस्त या पेट खराब होना भी मलेरिया का संकेत हो सकता है। ऐसे लक्षणों को सामान्य समझकर नजरअंदाज करना खतरनाक साबित हो सकता है।