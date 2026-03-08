Double Murder Case: रंगपंचमी की रात डबल मर्डर! प्रेमिका को रंग लगाने के शक में दो युवकों की हत्या

घटना की सूचना मिलते ही Chhattisgarh Police की टीम मौके पर पहुंची और तत्काल कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक नाबालिग भी बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है और पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। रंगों के त्योहार से पहले हुए इस दोहरे हत्याकांड से गांव और आसपास के इलाके में शोक और तनाव का माहौल है।