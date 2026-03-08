Double Murder Case: रंगपंचमी की रात डबल मर्डर! प्रेमिका को रंग लगाने के शक में दो युवकों की हत्या

रंगपंचमी की रात डबल मर्डर (photo source- Patrika)
Double Murder Case: Bastar district में रंगपंचमी से पहले खुशियों का माहौल उस समय गम में बदल गया, जब दो युवकों की हत्या कर दी गई। यह घटना Nagarnaar थाना क्षेत्र के कलचा गांव में हुई, जिसे स्थानीय रूप से बस्तर सांसद का पैतृक गांव भी बताया जाता है।
मिली जानकारी के अनुसार गांव में परंपरा के अनुसार होलिका दहन का कार्यक्रम चल रहा था और लोग उत्सव में शामिल थे। इसी दौरान एक मामूली विवाद अचानक हिंसक हो गया। बताया जा रहा है कि सालगुड़ गांव के दो युवकों पर एक युवक की प्रेमिका को रंग लगाने का शक जताया गया, जिससे दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई।
देखते ही देखते मामला बढ़ गया और कलचा गांव के चार युवकों ने दोनों को घेर लिया। आरोप है कि इसके बाद उन पर चाकू से हमला कर दिया गया। हमले में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन गंभीर चोटों के कारण दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतकों की पहचान रोहित और उमेश के रूप में हुई है।
घटना की सूचना मिलते ही Chhattisgarh Police की टीम मौके पर पहुंची और तत्काल कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक नाबालिग भी बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है और पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। रंगों के त्योहार से पहले हुए इस दोहरे हत्याकांड से गांव और आसपास के इलाके में शोक और तनाव का माहौल है।
