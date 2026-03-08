8 मार्च 2026,

रविवार

home_icon

जगदलपुर

Double Murder Case: रंगपंचमी की रात डबल मर्डर! प्रेमिका को रंग लगाने के शक में दो युवकों की हत्या

Double Murder Case: बस्तर जिला के नगरनार थाना क्षेत्र के कलचा गांव में रंगपंचमी की पूर्व संध्या पर दो युवकों की चाकू मारकर हत्या कर दी गई।

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Mar 08, 2026

रंगपंचमी की रात डबल मर्डर (photo source- Patrika)

रंगपंचमी की रात डबल मर्डर (photo source- Patrika)

Double Murder Case: Bastar district में रंगपंचमी से पहले खुशियों का माहौल उस समय गम में बदल गया, जब दो युवकों की हत्या कर दी गई। यह घटना Nagarnaar थाना क्षेत्र के कलचा गांव में हुई, जिसे स्थानीय रूप से बस्तर सांसद का पैतृक गांव भी बताया जाता है।

जानें क्या है पूरा मामला?

मिली जानकारी के अनुसार गांव में परंपरा के अनुसार होलिका दहन का कार्यक्रम चल रहा था और लोग उत्सव में शामिल थे। इसी दौरान एक मामूली विवाद अचानक हिंसक हो गया। बताया जा रहा है कि सालगुड़ गांव के दो युवकों पर एक युवक की प्रेमिका को रंग लगाने का शक जताया गया, जिससे दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई।

देखते ही देखते मामला बढ़ गया और कलचा गांव के चार युवकों ने दोनों को घेर लिया। आरोप है कि इसके बाद उन पर चाकू से हमला कर दिया गया। हमले में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन गंभीर चोटों के कारण दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतकों की पहचान रोहित और उमेश के रूप में हुई है।

Double Murder Case: दोहरे हत्याकांड से गांव में दहशत

घटना की सूचना मिलते ही Chhattisgarh Police की टीम मौके पर पहुंची और तत्काल कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक नाबालिग भी बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है और पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। रंगों के त्योहार से पहले हुए इस दोहरे हत्याकांड से गांव और आसपास के इलाके में शोक और तनाव का माहौल है।

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / Double Murder Case: रंगपंचमी की रात डबल मर्डर! प्रेमिका को रंग लगाने के शक में दो युवकों की हत्या

