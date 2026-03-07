CG Workers Strike: नगरनार स्टील प्लांट में काम ठप, मजदूरों ने प्रबंधन के खिलाफ खोला मोर्चा

हड़ताल पर बैठे मजदूरों का आरोप है कि उन्हें समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है और निर्धारित समय से अधिक काम कराया जा रहा है। मजदूरों के अनुसार कई बार शिकायत करने के बावजूद भी प्रबंधन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिससे नाराज होकर उन्होंने सामूहिक हड़ताल का रास्ता अपनाया। मजदूरों का कहना है कि उनसे रोजाना लगभग 12 घंटे तक काम कराया जा रहा है, जबकि नियम के अनुसार 8 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए। इसके बावजूद उन्हें केवल 500 से 600 रुपये प्रतिदिन मजदूरी मिल रही है। श्रमिकों का आरोप है कि ओवरटाइम करने के बावजूद उसके अनुरूप अतिरिक्त भुगतान भी नहीं दिया जाता।