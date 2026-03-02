सिर्फ एक केंद्र नहीं, पूरे सिस्टम की जिम्मेदारी पर उठा सवाल- ये जर्जर आंगनबाड़ी है या बच्चों पर खतरा…

CG Anganwadi News: छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिले के मरारपारा क्षेत्र में संचालित आंगनबाड़ी की स्थिति चिंताजनक है। जर्जर और कच्चे मकान में दर्जनभर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। मौसम खराब होने या बारिश में हादसे का खतरा बढ़ जाता है, जिससे बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठते हैं।