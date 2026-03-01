Drug Trafficking Arrest: हशीश तस्करी का भंडाफोड़, मास्टरमाइंड सहित 7 आरोपी गिरफ्तार

इन सात पर आरोप हुए तय: इस मामले में केरल के किरण डी (33), आनंद राज (28), बिथु बी (34) गिरोह के सदस्य के रूप में शामिल थे। वहीं मलकानगिरी के लइचन खिल्ला (25) तथा कोरापुट के साधु पांगी (45) और लक्ष्मण खिल (23) स्थानीय लॉजिस्टिक सहयोगी के रूप में कार्य कर रहे थे। पुलिस के अनुसार, कोरापुट क्षेत्र को आधार बनाकर यह गुप्त उत्पादन केंद्र संचालित किया जा रहा था। मौके से भारी मात्रा में सामग्री और उपकरण जब्त किए गए हैं। इस नेटवर्क में और कौन-कौन शामिल है, इसकी जांच जारी है। सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया गया है।