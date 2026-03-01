Naxalites Surrender: नक्सल नेटवर्क को तगड़ा झटका! मुख्य कमांडर समेत 15 नक्सलियों ने डाले हथियार

Naxalites Surrender: कुल 14 ऑटोमैटिक और देशी हथियार जमा कराए गए, जिनमें रायफल सहित अन्य घातक हथियार शामिल हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ये सभी कई वारदातों में शामिल रहे थे और सुरक्षा बलों के लिए चुनौती बने हुए थे। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि आत्मसमर्पण करने वालों को राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत सहायता और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, ताकि वे समाज की मुख्यधारा में लौटकर सामान्य जीवन की शुरुआत कर सकें।