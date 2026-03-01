1 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सुकमा

Naxalites Surrender: नक्सल नेटवर्क को तगड़ा झटका! मुख्य कमांडर समेत 15 नक्सलियों ने डाले हथियार

Naxalites Surrender: सुकमा जिले में नक्सल विरोधी अभियान के तहत 15 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इनमें ओडिशा स्टेट कमेटी का सदस्य सुदर्शन भी शामिल है।

less than 1 minute read
Google source verification

सुकमा

image

Laxmi Vishwakarma

Mar 01, 2026

नक्सल विरोधी अभियान को बड़ी सफलता (photo source- Patrika)

नक्सल विरोधी अभियान को बड़ी सफलता (photo source- Patrika)

Naxalites Surrender: सुकमा जिला में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी मिली है। जिले में 15 नक्सलियों ने हथियार डालते हुए आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें ओडिशा स्टेट कमेटी का सदस्य सुदर्शन भी शामिल है, जिसे संगठन का अहम पदाधिकारी माना जाता था।

Naxalites Surrender: नक्सलियों ने लिया हिंसा का रास्ता छोड़ने का निर्णय

पुलिस के मुताबिक ये सभी उग्रवादी सरायपाली क्षेत्र के बलौदा जंगल में सक्रिय थे और लंबे समय से नक्सली गतिविधियों में संलिप्त थे। लगातार चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन और सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर इन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़ने का निर्णय लिया। सरेंडर के दौरान नक्सलियों ने अपने पास मौजूद हथियार भी सुरक्षाबलों को सौंप दिए।

सभी कई वारदातों में रहे थे शामिल

Naxalites Surrender: कुल 14 ऑटोमैटिक और देशी हथियार जमा कराए गए, जिनमें रायफल सहित अन्य घातक हथियार शामिल हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ये सभी कई वारदातों में शामिल रहे थे और सुरक्षा बलों के लिए चुनौती बने हुए थे। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि आत्मसमर्पण करने वालों को राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत सहायता और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, ताकि वे समाज की मुख्यधारा में लौटकर सामान्य जीवन की शुरुआत कर सकें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

01 Mar 2026 10:05 am

Published on:

01 Mar 2026 10:04 am

Hindi News / Chhattisgarh / Sukma / Naxalites Surrender: नक्सल नेटवर्क को तगड़ा झटका! मुख्य कमांडर समेत 15 नक्सलियों ने डाले हथियार

बड़ी खबरें

View All

सुकमा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: नक्सल मुक्त अभियान, 22 नक्सलियों ने किया आत्म समर्पण

newsupdate

CG Surrender News: माओवादी संगठन को बड़ा झटका! महिला समेत 22 नक्सलियों ने किया सरेंडर

22 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण (photo source- Patrika)
सुकमा

सुकमा में गूंजेगा सनातन का शंखनाद, प्रेमा साईं जी महाराज का दिव्य दरबार मंगलवार को

सुकमा में गूंजेगा सनातन का शंखनाद, प्रेमा साईं जी महाराज का दिव्य दरबार मंगलवार को
सुकमा

Naxal Surrender: नक्सल हिंसा को बड़ा झटका! सुकमा में 21 माओवादियों का सरेंडर, 76 लाख रुपए का था इनाम

खात्मे की ओर माओवाद (photo source- Patrika)
सुकमा

Job Placement: 2000 पदों के लिए प्लेसमेंट कैंप, इस जिले के युवाओं को मिलेगा रोजगार का मौका, देखें पूरी डिटेल्स

2000 पदों के लिए प्लेसमेंट कैंप। फोटो सोर्स-AI
सुकमा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.