22 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जगदलपुर

माओवादी संगठन को बड़ा झटका! टॉप लीडर देवजी और मल्ला राजिरेड्डी ने SIB के सामने किया सरेंडर

Naxal Commander Surrender: इनामी माओवादी कमांडर देवजी और पोलित ब्यूरो सदस्य मल्ला राजिरेड्डी ने तेलंगाना SIB के सामने सरेंडर किया।

less than 1 minute read
Google source verification

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Feb 22, 2026

इनामी माओवादी कमांडर देवजी ने किया सरेंडर (photo source- Patrika)

इनामी माओवादी कमांडर देवजी ने किया सरेंडर (photo source- Patrika)

Naxal Commander Surrender: माओवादी संगठन को बड़ा झटका देते हुए उसके दो टॉप नेताओं ने सरेंडर कर दिया है। सेंट्रल माओवादी पार्टी के पूर्व सेक्रेटरी देवजी और माओवादी पोलित ब्यूरो के सदस्य मल्ला राजिरेड्डी ने तेलंगाना की स्पेशल इंटेलिजेंस ब्रांच (SIB) के सामने 18 माओवादियों के साथ सरेंडर कर दिया।

Naxal Commander Surrender: दोनों नेताओं ने मुख्यधारा में लौटने का लिया फैसला

बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं ने लंबे समय से संगठन की स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज़ और बढ़ाने के प्लान में अहम भूमिका निभाई थी। उनके सरेंडर को माओवादी नेटवर्क के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, खासकर संगठन के सेंट्रल स्ट्रक्चर के लिहाज़ से। सूत्रों के मुताबिक, सिक्योरिटी एजेंसियों के बढ़ते दबाव, चल रहे ऑपरेशन और बदलते हालात के बीच, दोनों नेताओं ने 18 माओवादियों के साथ मेनस्ट्रीम में लौटने का फैसला किया। अपने सरेंडर के दौरान, उन्होंने हिंसक एक्टिविटीज़ से दूरी बनाई और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में अपना भरोसा जताया।

Naxal Commander Surrender: नक्सल विरोधी अभियान में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि

सिक्योरिटी एजेंसियों का मानना ​​है कि इन दोनों सीनियर लीडर्स के सरेंडर से ऑर्गनाइज़ेशन की स्ट्रेटेजिक क्षमताएं कमज़ोर होंगी और दूसरे एक्टिव कैडर पर असर पड़ सकता है। तेलंगाना स्पेशल इंटेलिजेंस ब्यूरो (SIB) अब उनसे पूछताछ कर रहा है ताकि ऑर्गनाइज़ेशन के अंदरूनी स्ट्रक्चर, फंडिंग और नेटवर्क के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा सके। उन्हें सरकार की रिहैबिलिटेशन पॉलिसी के तहत फायदे मिलने की संभावना है, जैसा कि बताया गया है। इस बीच, सिक्योरिटी फोर्स इसे एंटी-नक्सल कैंपेन में एक बड़ी कामयाबी मान रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

22 Feb 2026 01:36 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / माओवादी संगठन को बड़ा झटका! टॉप लीडर देवजी और मल्ला राजिरेड्डी ने SIB के सामने किया सरेंडर

बड़ी खबरें

View All

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Super Specialty Hospital: सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में यूरोलॉजी विभाग शुरू, अब सिर्फ 10 रुपए में ओपीडी सुविधा

सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में यूरोलॉजी विभाग शुरू (photo source- Patrika)
जगदलपुर

Bastar Voter List: बस्तर में SIR के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी, 51,301 मतदाताओं के नाम कटे

वोटर लिस्ट से 51 हजार 301 नाम बाहर (photo source- Patrika)
जगदलपुर

CG Crime: शादी में ससुराल गए सनकी पति के हमले में पत्नी की मौत, साली गंभीर रूप से घायल

AIIMS रायपुर की तीसरी मंजिल से गिरकर मरीज की मौत, CCTV जांच में जुटी पुलिस, सुरक्षा पर फिर उठे सवाल...(photo-patrika)
क्राइम

छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र सीमा पर सुरक्षाबलों की बड़ी कार्रवाई, नक्सलियों से जुड़े 44 स्मारक किए ध्वस्त

नक्सलियों से जुड़े 44 स्मारक ध्वस्त (photo source- Patrika)
जगदलपुर

Road Accident: तेज रफ्तार का कहर… सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत, वाहन चालक फरार

सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत (photo source- Patrika)
जगदलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.