CG Crime: शादी में ससुराल गए सनकी पति के हमले में पत्नी की मौत, साली गंभीर रूप से घायल

CG Crime: सूरजपुर के प्रतापपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सरहरी में शुक्रवार की रात साले की शादी में ससुराल आए सनकी युवक ने सो रही पत्नी, साली व इसकी बेटी पर हंथौड़े से हमला कर दिया। इसमें पत्नी की मौत हो गई, दोनों घायल हो गए, अस्पताल में इलाज चल रहा है।