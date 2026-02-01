JJM महा-घोटाला: जेल में बंद मुख्य अभियंता के हस्ताक्षर से विधानसभा सवाल पर आदेश जारी, मचा हड़कंप

JJM Mega Scam: राजस्थान में जल जीवन मिशन में हुए 960 करोड़ के महाघोटाले में जलदाय विभाग के कई बड़े अफसरों को एसीबी की एसआइटी ने गिरफ्तार किया है। लेकिन गिरफ्तार होने और जेल जाने के बावजूद आरोपी अफसर अपनी कारगुजारियों से बाज नहीं आ रहे हैं। मामले में गिरफ्तार एक मुख्य अभियंता केडी ​गुप्ता को एसीबी ने कोर्ट के आदेश के बाद जेल भेज दिया। वहीं आरोपी मुख्य अभियंता के हस्ताक्षर से जारी एक आदेश से जलदाय विभाग के साथ विधानसभा तक में खलबली मच गई।