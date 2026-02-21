हवा में घुल रहा ‘जहर’, ‘खड्ढों’ में भर दिए 344 करोड़

गिर्राज शर्मा

जयपुर. वायु प्रदूषण रोकने के लिए राजधानी में 344 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर दिए, इसके बाद भी शहर की आबोहवा लोगों की सेहत के लिए खतरा बनी हुई है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (एनकैप) में मिले बजट से शहर में गड्ढे भरने और सड़कें बनाने में खर्च कर दिए, जबकि वायु गुणवत्ता सुधरने के बजाय उसमें धूल के कण और ज्यादा घुल रहे हैं। हवा में पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) तय मान से चार से पांच गुना ज्यादा है।