जयपुर में BJYM का ‘शक्ति प्रदर्शन’, Congress के ‘गढ़’ पर भारी बवाल, जानें क्या है पूरा विवाद?

जयपुर के संसार चंद्र रोड पर भारतीय जनता युवा मोर्चा और पुलिस के बीच तीखी झड़प देखने को मिली। दरअसल, भाजपा युवा मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय का घेराव करने निकले थे। कार्यकर्ताओं के हाथों में तख्तियां थीं, जिन पर राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ नारे लिखे थे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इशारे पर यूथ कांग्रेस ने दिल्ली के 'AI इम्पैक्ट समिट' जैसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है।