जयपुर के निवारू रोड, कालवाड़ रोड और नटाटा में अवैध निर्माणों पर चला पीला पंजा

इसी क्रम में कालवाड़ रोड के ग्राम पिंडलोई क्षेत्र में करीब छह बीघा कृषि भूमि पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया गया। कृषि भूमि का उपयोग आवासीय कॉलोनी के रूप में किए जाने की शिकायत मिलने पर टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी की सहायता से सड़कों व प्लॉटिंग के लिए किए गए निर्माण को तोड़ दिया।