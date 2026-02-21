जयपुर के झालाना-जगतपुरा जोन में बीट आधारित सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण

जयपुर। शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर शनिवार को जयपुर नगर निगम आयुक्त गौरव सैनी ने झालाना एवं जगतपुरा जोन के विभिन्न क्षेत्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान बीट आधारित सफाई व्यवस्था की जमीनी हकीकत जांची गई और मौके पर ही चालानी कार्रवाई भी की गई। बीट अनुसार लगाए गए सफाई कर्मचारियों की उपस्थिति और कार्य की समीक्षा की गई। गंदगी फैलाने और अतिक्रमण करने वाले लोगों को मौके पर समझाइश दी गई और चालान भी काटे गए। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त (स्वास्थ्य) ओम प्रकाश थानवी, जोन उपायुक्त और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।