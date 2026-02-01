कम बाल वालों के लिए खुशखबरी, सरकारी अस्पताल में उगा सकेंगे बाल

जयपुर. सवाई मानसिंह (एसएमएस) अस्पताल में विश्वस्तरीय डर्मेटोलॉजी संस्थान बनकर तैयार हो गया है। सेंटर को लंदन के बाद दुनिया का सबसे आधुनिक सेंटर बताया जा रहा है। देश का यह पहला ऐसा सरकारी संस्थान होगा, जहां स्किन, हेयर ट्रांसप्लांट और अन्य लेजर ट्रीटमेंट की अत्याधुनिक सुविधाएं एक ही छत के नीचे नि:शुल्क या कम कीमतों पर मिलेंगी। सवाईमानसिंह मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने सेंटर के शुभारंभ की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में तैयार किया गया है, जहां त्वचा रोग की जांच, इलाज, सर्जरी, कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी, लेजर थेरेपी और रिसर्च एक ही छत के नीचे होंगे।