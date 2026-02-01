Jaipur: स्मार्ट सफर की ओर जयपुर; दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक बसें, 26 से ट्रायल शुरू, जून से पहले 318 ई-बसें तैयार

JCTSL electric buses: जयपुर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अब मजबूत करने की तैयारी शुरू हो गई है। जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (जेसीटीएसएल) 26 फरवरी से तीन दिन तक इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल करने जा रहा है। ट्रायल सफल रहने पर 45 दिन के भीतर पहले चरण में 150 इलेक्ट्रिक बसें जयपुर को मिल जाएंगी। दूसरे चरण में 168 बसें और आने की तैयारी है। दूसरी तरफ जेसीटीएसएल ने कंडम हो चुकी 100 बसों की संचालन अवधि को बढ़ा दिया है।