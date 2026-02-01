Rajasthan Road: राजस्थान में यहां बनेगी 25 करोड़ से चमचमाती हुई सड़क, दो दर्जन से अधिक गांव-ढाणियों को होगा फायदा

एनएच 48 जाजैकलां से रामपुरा, गौतमनगर, बाड़ीजोड़ी, साईवाड़ होते हुए साईवाड़ मोड़ स्टेट हाईवे तक 25 करोड़ रुपए की लागत से एमडीआर सड़क का निर्माण होगा। 20 किलोमीटर लंबी और सात मीटर चौड़ी सड़क बनाई जाएगी। विधायक धनखड़ ने कहा कि क्षेत्र के विकास में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। उक्त सड़क के बनने से दो दर्जन से अधिक गांव-ढाणियों के वाशिंदों को लाभ मिलेगा।