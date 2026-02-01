Rajasthan: 20 घंटे बाद आनी थी बारात, डोली में होना था विदा, लेकिन अर्थी सजी, 2 बहनों की आत्महत्या मामले में चौंकाने वाला खुलासा

मामा का आरोप है कि तबीयत खराब होने के बावजूद दोनों बहनों को समय पर अस्पताल नहीं ले जाया गया था। सुबह पांच बजे छोटी बहन ने फोन कर दोनों बहनों की मृत्यु के बारे में सूचित किया था। परिजन बगैर पुलिस कार्रवाई के अंतिम संस्कार करवाना चाहते थे, लेकिन मामा ने सुबह पुलिस को सूचना दी थी। तब पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई के बाद शव मोर्चरी भिजवाए थे। मामा ने मृत्यु पर अंदेशा जताया है। हालांकि मामा की बहन-बहनोई के परिवार से अनबन चल रही थी।