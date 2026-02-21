Rajasthan: ‘2 करोड़ रुपए नहीं दिए तो जान से मार देंगे’, सरपंच के बेटे के पास विदेशी नंबर से आया धमकी भरा कॉल

विदेशी नंबर से आई कॉल के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच तेज कर दी है। पुलिस का कहना है कि साइबर माध्यम से दी गई धमकियों के मामलों में डिजिटल ट्रेल के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। तकनीकी साक्ष्यों को खंगाला जा रहा है। मामले की जांच एएसआई राजेंद्र कुमार कर रहे हैं।